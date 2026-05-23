Antonio Conte si prepara a lasciare il ruolo di allenatore del Napoli. Dopo aver guidato la squadra per una stagione, il tecnico ha deciso di non rinnovare il contratto. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si attende l’annuncio del suo successore. Conte, che aveva firmato con il club lo scorso anno, non ha ancora confermato i motivi della sua scelta.

Antonio Conte guarda alla Nazionale italiana. L’addio al Napoli sembra ormai vicino e il tecnico salentino potrebbe tornare sulla panchina azzurra a dieci anni dalla conclusione della sua prima esperienza da commissario tecnico. Un segnale importante era arrivato già il 6 aprile, dopo la vittoria contro il Milan. In quell’occasione Conte aveva aperto pubblicamente alla possibilità di tornare in Nazionale: “Se fossi il presidente della Federazione, mi prenderei in considerazione. Del resto ho già lavorato con la Nazionale”. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, proprio in quel periodo l’allenatore avrebbe comunicato ad Aurelio De Laurentiis l’intenzione di lasciare il Napoli al termine della stagione. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte verso l’Italia: il retroscena sull’addio al Napoli

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