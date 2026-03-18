A Napoli, i due centrocampisti Lobotka e Anguissa sono al centro di voci di possibile partenza. Entrambi sono stati protagonisti della vittoria dello scudetto e ora si trovano sotto osservazione da parte delle società interessate. La loro permanenza in città potrebbe essere messa in discussione già nelle prossime settimane. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma le trattative sono in corso.

Il ciclo dei due centrocampisti scudettati potrebbe terminare già questa estate. Lobotka e Anguissa, pilastri della costruzione tattica partenopea negli ultimi anni, si trovano al centro di una valutazione. Giovanni Manna sta ponderando una possibile cessione per finanziare il mercato in entrata. Non è semplice nostalgia: gli azzurri devono rinnovarsi, e il denaro che arriva dalle partenze eccellenti diventa cruciale per costruire una squadra competitiva. Due pilastri sotto esame. Lo slovacco e il camerunense hanno vinto due scudetti insieme al Napoli. Sono stati assoluti protagonisti della rinascita partenopea sotto Spalletti, capaci di dettare ritmo, densità e qualità nel mezzo del campo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Lobotka e Anguissa verso l’addio? Il retroscena inaspettato

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