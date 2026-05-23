Un allenatore torna alla Juventus dopo aver lasciato il Napoli, dove ha vinto uno scudetto e una Supercoppa italiana in due anni. Durante il passaggio, si parla di un possibile 11 titolare con due assistenti di fiducia, entrambi ex membri del Napoli. La decisione di lasciare il club partenopeo potrebbe essere influenzata da un incontro con il presidente della società bianconera. Al momento, non ci sono conferme ufficiali sulle modalità del trasferimento o sulla durata del contratto.

Non impossibile l’addio ai bianconeri di Spalletti: decisivo il vertice con Elkann Conte lascerà il Napoli dopo due anni, uno Scudetto e una Supercoppa italia. Ma anche dopo un fallimento pressoché totale in Champions League. La decisione è già stata presa, manca soltanto l’annuncio atteso dopo la gara con l’ Udinese che chiuderà la stagione o, al più tardi, all’inizio della prossima settimana. Per Conte non si esclude un anno sabbatico, a meno di una chiamata della Nazionale. O meglio ancora, per lui s’intende, della Juventus. L’opzione bianconera ha in realtà preso consistenza nelle ultime ore: sia ‘La Stampa’ che ‘La Repubblica’ dà diverse chance a Conte di tornare alla Continassa, nella sua amata Juve, specie se Elkann dovesse far fuori Comolli e dare maggiori poteri a Chiellini. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Conte torna alla Juve con due fedelissimi del Napoli: ecco il possibile 11 titolare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Wrong Letter | Classic Mystery Audiobook by Walter S. Masterman

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Hojlund torna titolare a Parma-Napoli: Conte ripristina il 3-4-2-1 con i Fab Four, De Bruyne e McTominay trequartisti

Parma-Napoli, le scelte di Conte: possibile maglia da titolare per AlissonLa Gazzetta dello Sport, con Antonio Giordano, svela le possibili scelte di Conte su Alisson e Hojlund in vista di Parma–Napoli.

CVD Allegri resta al Milan e vince lo scudetto Conte si gode il downfall di Spalletti e torna alla Juve (che arriverà ottava) a luglio 2027 x.com

Conte alla Juventus, ora se ne parla apertamente. È l’occasione del riscatto per ElkannDa sempre considerato presidente algido, Joh Elkann potrebbe riportare a casa l'uomo che tanti juventini aspettano: Antonio Conte ... ilnapolista.it

Conte alla Juventus l'ultima suggestione: un anno dopo lo stesso tormentone, don Antonio torna a Torino?Juventus, torna il sogno Conte dopo il crollo di Spalletti. Napoli e Nazionale sullo sfondo, Torino torna a crederci anche se la tifoseria resta divisa. sport.virgilio.it