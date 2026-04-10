Dopo aver saltato il match contro il Milan a causa di un virus influenzale, Rasmus Hojlund è tornato ad allenarsi a Castel Volturno. Il tecnico ha deciso di reinserire il giocatore tra i titolari nella prossima partita contro il Parma, confermando il modulo 3-4-2-1 con i quattro attaccanti principali. La formazione vedrà anche Kevin De Bruyne e Scott McTominay agire come trequartisti.

IL RITORNO DEL GIGANTE. Dopo aver saltato il big match contro il Milan a causa di un virus influenzale, Rasmus Hojlund è tornato ad allenarsi a Castel Volturno ed è pronto a riprendersi una maglia da titolare per la sfida contro il Parma. Il rientro del danese coincide con una mossa cruciale della società: Aurelio De Laurentiis è pronto a versare 44 milioni di euro al Manchester United entro il 30 maggio per esercitare il diritto di riscatto. Sommando i 6 milioni del prestito, l’operazione da 50 milioni lo renderà il secondo acquisto più costoso della storia del Napoli. Dal punto di vista tattico, Antonio Conte ritrova il suo perno offensivo ideale per esaltare gli incursori De Bruyne e McTominay nel collaudato 3-4-2-1. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Hojlund torna titolare a Parma-Napoli: Conte ripristina il 3-4-2-1 con i Fab Four, De Bruyne e McTominay trequartisti

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