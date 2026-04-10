In vista della partita tra Parma e Napoli, l’attenzione si concentra sulle scelte dell’allenatore del Napoli riguardo alla formazione titolare. Secondo quanto riportato da una fonte sportiva, ci sarebbe la possibilità che il portiere Alisson venga schierato come titolare, mentre si discute anche sulla posizione di Hojlund. Le decisioni definitive verranno annunciate prima del calcio d’inizio, con i dettagli delle formazioni ancora da confermare.

La Gazzetta dello Sport, con Antonio Giordano, svela le possibili scelte di Conte su Alisson e Hojlund in vista di Parma – Napoli. Parma-Napoli: Alisson e Hojlund tornano titolari. Sta bene, anzi benissimo, e rappresenta l’opzione più interessante alla vigilia, che entrerà nel vivo soprattutto con le prove di oggi. Il Napoli visto contro il Milan sembra orientato a riproporsi anche per tentare la sesta vittoria consecutiva a Parma, con Scott McTominay centrale al fianco di Stanislav Lobotka e il brasiliano pronto a muoversi tra le linee, dove può fare male alle difese schierate. Poi le solite valutazioni: la difesa, quella dei tre mancini, non richiede interventi dopo aver fronteggiato con naturalezza il Milan. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Parma-Napoli, le scelte di Conte: possibile maglia da titolare per Alisson

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