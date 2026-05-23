conte non molla fino alla fine il napoli in ritiro

Notizia in breve

Il Napoli ha deciso di mettere in ritiro la squadra in vista della partita di domani contro l’Udinese, ultima del campionato. L’allenatore ha dichiarato che non fa differenze tra questa gara e un esordio stagionale o una partita di Champions League, mantenendo alta la concentrazione. La decisione arriva dopo una serie di incontri e discussioni interne, senza indicazioni ufficiali su eventuali cambiamenti di formazione. La squadra si prepara con attenzione, senza comunicazioni ufficiali su eventuali variazioni nel programma o nelle strategie di gioco.