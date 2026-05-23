Conte non molla fino alla fine il Napoli in ritiro
Il Napoli ha deciso di mettere in ritiro la squadra in vista della partita di domani contro l’Udinese, ultima del campionato. L’allenatore ha dichiarato che non fa differenze tra questa gara e un esordio stagionale o una partita di Champions League, mantenendo alta la concentrazione. La decisione arriva dopo una serie di incontri e discussioni interne, senza indicazioni ufficiali su eventuali cambiamenti di formazione. La squadra si prepara con attenzione, senza comunicazioni ufficiali su eventuali variazioni nel programma o nelle strategie di gioco.
Tempo di lettura: 3 minuti Massima concentrazione e tutti in ritiro. Quella di domani al Maradona con l’ Udinese è l’ultima partita di campionato ma per Antonio Conte non c’è nessuna differenza rispetto a una gara di esordio stagionale o perfino di un impegno in Champions League. L’allenatore del Napoli rimane sulle sue posizioni di intransigenza sul comportamento da tenere da parte dei giocatori e questo vale nonostante che la sua avventura sulla panchina azzurra sia ormai ai titoli di coda. Oggi, pertanto, la squadra si ritroverà in un albergo della zona flegrea per vivere tutti assieme la vigilia della sfida con l’Udinese. Domenica sera... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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