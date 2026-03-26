L ex calciatore ha commentato la situazione attuale del campionato, affermando che l’allenatore della squadra in testa alla classifica può ancora giocarsi il titolo fino alla fine. La corsa scudetto si trova ora nella fase più critica, con poche partite rimaste e la classifica che resta molto compatta. Le partite successive potrebbero decidere le sorti del campionato.

La corsa scudetto entra nella fase più delicata. E secondo Bobo Vieri, nonostante le ultime difficoltà, l’Inter resta ancora la squadra da battere. L’ex attaccante, intervistato dal Corriere della Sera, ha fatto il punto sulla lotta al vertice, soffermandosi anche sul ruolo di Napoli e Milan in questo finale di stagione. Sul nome della favorita, la sua posizione non cambia. Per Vieri, i nerazzurri hanno ancora qualcosa in più delle rivali, anche se il margine d’errore si è ormai ridotto al minimo. “Ho sempre detto che l’Inter è la squadra più forte e resto coerente, ha tutto per vincere il campionato. In un anno un momento di flessione è comprensibile. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Vieri vede bene Conte: “Lotta scudetto fino alla fine”

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