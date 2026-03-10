La Juventus Women ha confermato che Rosucci resterà in squadra fino alla fine della stagione, mentre si attende una decisione su Canzi, che potrebbe concludere l’attuale campionato con il club. La capitana, simbolo di valori fondamentali, ha già dato il suo contributo, mentre il futuro dell’allenatore sarà deciso a maggio. La società sta valutando le opzioni disponibili prima di ufficializzare eventuali cambiamenti.

di Mauro Munno La capitana custode di valori non negoziabili, Max valutato a maggio. La Juventus Women ha rinnovato Martina Rosucci fino al 2027. La tempistica è studiata per mandare un segnale di identità e continuità dopo l’arrivederci strappalacrime a Girelli. La capitana – non arriva a 10 presenze stagionali tra campionato e Champions – arriverà a 10 anni di Juve. Canzi stima moltissimo Rosucci (fosse stato ct l’avrebbe portata all’Europeo) ma quest’anno, tecnicamente, non l’ha considerata né una prima né una seconda scelta. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Logica del rinnovo quindi? Sempre la stessa: le senatrici sono le custodi di una juventinità che va protetta e trasmessa per vincere spesso, di valori – ripete Braghin – non negoziabili. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women: Rosucci fino alla fine, Canzi fino a fine stagione?

