Conte ignobile polemica | sfrutta l’anniversario di Falcone per attaccare il governo Ira FdI | Avvilente
In occasione dell’anniversario della strage di Capaci, alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle hanno commentato con parole considerate offensive nei confronti del governo. La polemica è scoppiata proprio nel giorno in cui si ricorda la strage che ha provocato numerose vittime. La reazione politica non si è fatta attendere, con esponenti di altri schieramenti che hanno definito l’atteggiamento “avvilente” e hanno espresso sconcerto.
Sconcerto e orrore. Non riusciamo a credere alle parole uscite fuori da esponenti del M5S, soprattutto nel giorno che commemora la strage di Capaci, ferita nazionale. Non ci capacitiamo come si sia potuta mettere in discussione l’azione del governo contro le mafie, tratto distintivo dell’esecutivo, in modo così indegno. Le parole dei componenti M5S nelle commissioni Antimafia e Giustizia Stefania Ascari, Anna Bilotti, Federico Cafiero De Raho, Valentina D’Orso, Carla Giuliano, Michele Gubitosa, Ada Lopreiato, Luigi Nave e Roberto Scarpinato gridano vedetta. “L’antimafia è lobotomizzata dalle forze politiche che governano questo Paese, che hanno progressivamente debilitato il contrasto alla mafia sul fronte cruciale delle complicità con i colletti bianchi nella politica e negli affari”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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