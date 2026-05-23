Conte ignobile polemica | sfrutta l’anniversario di Falcone per attaccare il governo Ira FdI | Avvilente

Notizia in breve

In occasione dell’anniversario della strage di Capaci, alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle hanno commentato con parole considerate offensive nei confronti del governo. La polemica è scoppiata proprio nel giorno in cui si ricorda la strage che ha provocato numerose vittime. La reazione politica non si è fatta attendere, con esponenti di altri schieramenti che hanno definito l’atteggiamento “avvilente” e hanno espresso sconcerto.