Il 23 maggio ricorre il trentunesimo anniversario della strage di Capaci, in cui il giudice Giovanni Falcone perse la vita in un attentato di Cosa Nostra. In questa occasione, un politico ha utilizzato l’anniversario per criticare la commissione antimafia, suscitando reazioni da parte di altri schieramenti politici. La giornata è ricordata come un momento di commemorazione e riflessione sulla lotta alla criminalità organizzata. La polemica ha suscitato discussioni tra le forze politiche coinvolte.

Era il 23 maggio 1992 quando il giudice quando il giudice Giovanni Falcone venne ucciso da Cosa Nostra in un attentato dinamitardo lungo l'autostrada A29 all'altezza di Capaci. Assieme a lui, persero la vita anche la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Dicillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro. A 34 anni dalla strage, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato di "manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa" e di "attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani". Quella data però "rappresentò l'avvio della riscossa civile" perché "l'organizzazione criminale voleva piegare le istituzioni con la violenza e il ricatto, ma si è trovata di fronte a risposte inflessibili, subendo sconfitte irreversibili". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Capaci, l'affronto di Conte: sfrutta l'anniversario per attaccare la commissione Antimafia. Insorge FdI

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