Conte ct dell’Italia? C’è una novità importante | questo fattore potrebbe essere decisivo – VIDEO

Un nuovo aggiornamento sul ruolo di Conte come commissario tecnico dell’Italia. I contatti tra lui e le autorità sportive sono ancora in corso, con l’obiettivo di formare una squadra il prima possibile. Si sta lavorando per definire i dettagli e accelerare il processo di selezione, mentre si cerca di trovare rapidamente una formazione pronta a scendere in campo.

di Francesco Spagnolo Conte ct dell’Italia? I contatti vanno avanti e l’obiettivo è quello di riuscire a trovare la squadra in davvero poco tempo. Ecco i dettagli. Nonostante le continue voci che lo vorrebbero in bianconero, il futuro di Antonio Conte potrebbe essere ancora una volta a Coverciano. Nel consueto appuntamento di calciomercato sul canale Youtube di con Eleonora Trotta è stato fatto il punto anche sul ritorno dell’ex Juve in Nazionale. La giornalista ha ricordato come «Conte resta un nome molto attuale per la Nazionale. Ci sono stati già dei contatti con la FIGC per capire i margini di arrivare all’accordo. Un ruolo decisivo lo giocheranno anche gli sponsor come già successo in passato ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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