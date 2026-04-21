Conte Italia | ma quale Allegri o Guardiola! Deve essere lui il nuovo ct degli azzurri! – VIDEO di Andrea Bargione

Da calcionews24.com 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni si sono susseguite discussioni sulla possibile nomina del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. Tra i vari nomi circolati, quello di Antonio Conte viene considerato il più forte, con molte voci che lo indicano come l’unico candidato reale. Al contrario, non sono emerse altre alternative concrete, e la sua candidatura sembra essere al centro dell’attenzione. Un commento di Andrea Bargione ribadisce questa posizione, sottolineando come Conte sia la scelta principale.

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