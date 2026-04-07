Conte ct dell’Italia? Da Zoff a Capello | Può essere l’uomo giusto

Da Zoff a Capello, diversi allenatori hanno guidato la nazionale italiana nel corso degli anni. Recentemente, si è parlato di Antonio Conte come possibile commissario tecnico, ma non sono state prese decisioni ufficiali. In passato, i cambi di guida tecnica sono avvenuti in momenti differenti, senza un metodo ricorrente. La questione del sostituto del ct attuale continua a essere al centro delle discussioni nel mondo del calcio.

(Adnkronos) – "Antonio Conte ct della Nazionale? Se me lo chiedesse Antonio, lo lascerei andare senz'altro. Ma visto che è un uomo intelligente, finché non esiste un interlocutore serio – e fino adesso non ce ne sono stati – credo che non si immagini a capo di qualcosa così disorganizzato". Il presidente del Napoli Aurelio. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Napoli, Conte: Io ct dell’Italia? Giusto che il mio nome sia in listaDopo la vittoria contro il Milan, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato della partita del Maradona e della situazione della Nazionale italiana. Nelle ultime settimane il suo ... lalaziosiamonoi.it

SportMediaset. . Antonio Conte è diventato il re del Corto Muso! E Tacchinardi anima il siparietto a Pressing… #SportMediaset #mediaset #pressing - facebook.com facebook

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