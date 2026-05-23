Conte al Palazzo di Giustizia | visita al luogo di Falcone e Borsellino

Notizia in breve

Il leader si è recato al Palazzo di Giustizia, visitando il luogo dove furono uccisi i magistrati Falcone e Borsellino. È stato accompagnato da un assistente di Chinnici, che lo ha guidato nel bunkerino. Durante la visita, ha ascoltato alcune testimonianze raccolte tra i corridoi del tribunale, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche. La visita si è svolta in un ambiente riservato e silenzioso.