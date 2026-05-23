Conte al Palazzo di Giustizia | visita al luogo di Falcone e Borsellino

Da ameve.eu 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il leader si è recato al Palazzo di Giustizia, visitando il luogo dove furono uccisi i magistrati Falcone e Borsellino. È stato accompagnato da un assistente di Chinnici, che lo ha guidato nel bunkerino. Durante la visita, ha ascoltato alcune testimonianze raccolte tra i corridoi del tribunale, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche. La visita si è svolta in un ambiente riservato e silenzioso.

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? Domande chiave Chi è l'assistente di Chinnici che ha accompagnato Conte nel bunkerino?. Quali testimonianze ha raccolto il leader tra i corridoi del tribunale?. Come intende il M5S modificare le leggi che favoriscono la corruzione?. Perché la visita a Palermo definisce la nuova strategia politica del movimento?.? In Breve Accompagnato da Giovanni Paparcuri presso il bunkerino di Palermo.. Rievocazione sacrificio agenti Schifani, Dicillo e Montinaro insieme a Francesca Morvillo.. Obiettivo M5S riforma norme legislative per contrastare infiltrazioni mafiose e corruzione..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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