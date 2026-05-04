Il 4 maggio 2026, nel parco Falcone e Borsellino di Arezzo, è stato segnalato un atto vandalico che ha causato danni al cartello commemorativo dedicato ai due magistrati. Il palo che sosteneva il cartello è stato abbattuto e la lastra in marmo è stata rotta. L’area si trova tra via Milano e viale Gramsci. Non si conoscono al momento le motivazioni o i responsabili dell’atto.

Arezzo, 4 maggio 2026 – A tto vandalico al parco Falcone e Borsellino. Danneggiato il cartello commemorativo ai due magistrati nell’area verde tra via Milano e viale Gramsci: palo abbattuto e lastra in marmo rotta. Il sindaco presenta denuncia alle autorità. Un grave atto di vandalismo ha colpito nei giorni scorsi il parco pubblico situato tra via Milano e viale Gramsci, a S an Giovanni Valdarno, intitolato ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Un gruppo di persone ha infatti danneggiato il cartello commemorativo dedicato ai due magistrati simboli della lotta alla mafia, facendo cadere il palo di sostegno e provocando il distacco e la rottura della lastra in marmo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Atto vandalico al parco Falcone e Borsellino

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