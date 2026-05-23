Conte ha definito “scempio in Sicilia” le condizioni della regione, criticando il governo. Schifani ha risposto con un attacco diretto, accusando l’ex premier di strumentalizzare la situazione. Le inchieste giudiziarie coinvolgono alcuni politici locali, con indagini su presunte irregolarità. Intanto, il governo ha aumentato le spese militari, mentre il livello del carovita resta alto, senza interventi immediati sulle tariffe dei beni di prima necessità.

? Punti chiave Chi sono i politici coinvolti nelle inchieste che minacciano la giunta?. Perché il governo privilegia le spese militari rispetto al carovita?. Come potrà Vannacci sottrarre consensi decisivi al centrodestra?. Cosa permetterà al campo largo di diventare una realtà operativa?.? In Breve Inchieste giudiziarie coinvolgono quasi tutti gli assessori della giunta Schifani in Sicilia.. Conte critica spese militari del governo in occasione della memoria di Giovanni Falcone.. Vannacci sottrae consensi elettorali a Meloni, Lega e Fratelli d'Italia.. Proposta campo largo basata su obiettivi strategici oltre le sigle politiche..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Conte a Palermo: “Scempio in Sicilia”, attacca Schifani e il Governo

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