Tempesta in Sicilia | l’attacco a Schifani scuote Messina e Palermo

Una giornata intensa si è verificata in Sicilia, con un attacco rivolto a un esponente politico che ha coinvolto le città di Palermo e Messina. La tensione si è fatta sentire nelle strade e tra le forze politiche, mentre le elezioni comunali sono al centro delle discussioni. La situazione ha attirato l’attenzione dei cittadini e delle autorità locali, creando scompiglio nelle due città.

La politica siciliana affronta una tempesta che parte da Palermo e arriva fino alle strade di Messina, dove la corsa per la guida del Comune si infuria. Il rinvio a giudizio dell’assessora regionale al Turismo, Elvira Amata, esponente di Fratelli d’Italia, ha innescato una reazione violenta da parte di Antonella Russo, candidata sindaca del centrosinistra a Palazzo Zanca. La questione non riguarda solo un provvedimento giudiziario individuale, ma investe direttamente la tenuta del governo Schifani e la gestione delle risorse pubbliche nell’Isola. L’attacco frontale alla gestione regionale e il caso Taormina. Antonella Russo non ha risparmiato critiche verso l’attuale assetto della Giunta regionale, definendo la posizione di Elvira Amata come un elemento che non può essere considerato un semplice problema personale o legale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tempesta in Sicilia: l’attacco a Schifani scuote Messina e Palermo Maltempo in Sicilia, danni nel Catanese e nel Messinese Notizie correlate Termovalorizzatori in Sicilia, Schifani: entro il 2028, operativi impianti a Palermo e CataniaABBONATI A DAYITALIANEWS Un progetto strategico per il futuro dell’isola Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha annunciato che... Gargano, Uilca Sicilia: "Sempre meno banche e meno bancari in Sicilia nel 2025". Messina e Palermo le più penalizzateIl report della Banca d'Italia relativo a banche ed istituzioni finanziarie, pubblicato venerdì 27 marzo, per il 2025 conferma il trend negativo sia... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sicilia, torna il maltempo: martedì allerta meteo su tutta la regione; Pesca al collasso in Sicilia: Tempesta perfetta, 5mila lavoratori a rischio; Caro energia e caro gasolio, l'allarme di Confindustria Catania: alimentano una tempesta perfetta per le imprese; Meteo Sicilia, scatta l’allerta gialla: le previsioni. Pesca al collasso in Sicilia: Tempesta perfetta, 5mila lavoratori a rischioRIPOSTO – Il settore della pesca siciliana è in ginocchio. Tra condizioni meteo estreme, proliferazione della mucillagine e costi del carburante fuori ... newsicilia.it Scirocco e caldo record: domenica di tempesta africana sulla Sicilia, poi il maltempoPrevisioni maltempo Sicilia per domenica 12 aprile: venti di scirocco oltre i 100 km/h, sabbia del Sahara e punte di 29°C prima del ciclone di martedì. quotidianodiragusa.it Maltempo Turchia, forti piogge e una tempesta di grandine mandano Mardin sott’acqua | VIDEO - facebook.com facebook Da leggere @andrearuggeri_eu “Di fronte alla tempesta: le trasformazioni profonde della politica globale” su @Dissonanze_riv x.com