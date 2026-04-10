Il presidente della Regione Sicilia ha annunciato che entro il 2028 entreranno in funzione due termovalorizzatori, uno a Palermo e uno a Catania. Si tratta di un progetto considerato strategico per il territorio, che mira a migliorare la gestione dei rifiuti nell’isola. La data di avvio delle strutture è stata comunicata come un obiettivo importante da raggiungere nel prossimo futuro.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un progetto strategico per il futuro dell’isola. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha annunciato che entro il 2028 saranno operativi i due termovalorizzatori di Palermo e Catania, definendo questo traguardo come una svolta storica per la Sicilia. L’intervento è avvenuto durante un convegno dedicato alle nuove frontiere dell’energia, svoltosi alla Camera di commercio di Palermo ed Enna. Le tappe operative e i tempi previsti. Schifani ha spiegato che la fase di progettazione è già in corso, mentre il prossimo passaggio sarà la pubblicazione dei bandi da parte di Invitalia. Una volta avviati i lavori, saranno necessari circa 18 mesi per completare gli impianti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Termovalorizzatori in Sicilia, Schifani: entro il 2028, operativi impianti a Palermo e Catania

Termovalorizzatori a Catania e Palermo, l'annuncio di Schifani: "Operativi entro il 2028""Contiamo di rendere operativi entro il 2028 i due termovalorizzatori di Catania e di Palermo, un traguardo storico per la Sicilia".

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