Congo in isolamento prima dei Mondiali per l'epidemia di Ebola | Rischiano di non partecipare

Notizia in breve

La nazionale congolese di calcio dovrà trascorrere tre settimane in isolamento in Belgio a causa dell’epidemia di Ebola. La squadra, che si prepara per i Mondiali, rischia di non partecipare all’evento se non supera le restrizioni sanitarie. La decisione è stata presa per prevenire la diffusione del virus tra i giocatori e lo staff. Il team è stato sottoposto a controlli medici e monitoraggio continuo prima di partire. La partecipazione ai Mondiali dipenderà dall’esito delle misure di sicurezza adottate.