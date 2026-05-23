Congo in isolamento prima dei Mondiali per l'epidemia di Ebola | Rischiano di non partecipare

Da fanpage.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La nazionale congolese di calcio dovrà trascorrere tre settimane in isolamento in Belgio a causa dell’epidemia di Ebola. La squadra, che si prepara per i Mondiali, rischia di non partecipare all’evento se non supera le restrizioni sanitarie. La decisione è stata presa per prevenire la diffusione del virus tra i giocatori e lo staff. Il team è stato sottoposto a controlli medici e monitoraggio continuo prima di partire. La partecipazione ai Mondiali dipenderà dall’esito delle misure di sicurezza adottate.

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La nazionale congolese dovrà trascorrere tre settimane in isolamento in Belgio per i rischi legati all'epidemia di Ebola: "Rischiano di non poter viaggiare negli USA". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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