Congo in isolamento prima dei Mondiali per l'epidemia di Ebola | Rischiano di non partecipare
La nazionale congolese di calcio dovrà trascorrere tre settimane in isolamento in Belgio a causa dell’epidemia di Ebola. La squadra, che si prepara per i Mondiali, rischia di non partecipare all’evento se non supera le restrizioni sanitarie. La decisione è stata presa per prevenire la diffusione del virus tra i giocatori e lo staff. Il team è stato sottoposto a controlli medici e monitoraggio continuo prima di partire. La partecipazione ai Mondiali dipenderà dall’esito delle misure di sicurezza adottate.
La nazionale congolese dovrà trascorrere tre settimane in isolamento in Belgio per i rischi legati all'epidemia di Ebola: "Rischiano di non poter viaggiare negli USA". 🔗 Leggi su Fanpage.it
WHO declares latest Ebola outbreak an emergency of international concern
Sullo stesso argomento
Sul ripescaggio last minute dell’Italia ai Mondiali, Zampolli: “In Congo è scoppiata l’Ebola”L'alto inviato di Donald Trump Paolo Zampolli rilancia la fantomatica ipotesi dell'Italia ripescata ai Mondiali di calcio, quando ormai all'inizio...
Il Congo annulla il ritiro pre-Mondiali a causa dell’epidemia di Ebola: gli USA impongono restrizioni sanitarieL’epidemia di Ebola costringe la Repubblica Democratica del Congo ad annullare il ritiro pre-Mondiali 2026 in patria e trasferirsi in Belgio.
CONGO IN ISOLAMENTO PER 21 GIORNI O NON GIOCHERA' I MONDIALI Andrew Giuliani, direttore esecutivo della task force della Casa Bianca per i Mondiali: Abbiamo chiarito in modo inequivocabile al Congo che devono mantenere intatta la loro bolla x.com
L’epidemia di Ebola nell’est della Repubblica Democratica del Congo continua a destare forte preoccupazione. Secondo le autorità sanitarie, oltre 130 persone sono morte su quasi 500 casi sospetti segnalati, mentre il contagio continua a diffondersi. Le nostr facebook
Congo in isolamento prima dei Mondiali per l’epidemia di Ebola: Rischiano di non partecipareLa nazionale congolese dovrà trascorrere tre settimane in isolamento in Belgio per i rischi legati all'epidemia di Ebola: Rischiano di non poter ... fanpage.it
Mondiali, funzionario USA: Il Congo dovrà stare in isolamento prima del torneoLa nazionale del Congo impegnata nei prossimi Mondiali dovrà rimanere in isolamento per 21 giorni prima di poter entrare negli Stati Uniti ... msn.com