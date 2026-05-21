Il Congo annulla il ritiro pre-Mondiali a causa dell'epidemia di Ebola | gli USA impongono restrizioni sanitarie

La Repubblica Democratica del Congo ha deciso di cancellare il ritiro pre-Mondiali 2026 previsto nel paese e di spostarlo in Belgio, a causa dell’epidemia di Ebola. La decisione arriva in seguito alle restrizioni sanitarie imposte dagli Stati Uniti e alle misure di prevenzione adottate a livello internazionale. L’epidemia ha portato a una revisione delle attività sportive e dei preparativi in vista della competizione mondiale, influenzando anche i piani logistici e organizzativi della squadra.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui