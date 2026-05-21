Il Congo annulla il ritiro pre-Mondiali a causa dell'epidemia di Ebola | gli USA impongono restrizioni sanitarie

Da fanpage.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Repubblica Democratica del Congo ha deciso di cancellare il ritiro pre-Mondiali 2026 previsto nel paese e di spostarlo in Belgio, a causa dell’epidemia di Ebola. La decisione arriva in seguito alle restrizioni sanitarie imposte dagli Stati Uniti e alle misure di prevenzione adottate a livello internazionale. L’epidemia ha portato a una revisione delle attività sportive e dei preparativi in vista della competizione mondiale, influenzando anche i piani logistici e organizzativi della squadra.

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L’epidemia di Ebola costringe la Repubblica Democratica del Congo ad annullare il ritiro pre-Mondiali 2026 in patria e trasferirsi in Belgio. Intanto gli Stati Uniti impongono restrizioni sanitarie e la FIFA monitora la situazione a poche settimane dal torneo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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