Confluenze | la quinta edizione a Castiglion Fiorentino
La quinta edizione di “Confluenze” si svolgerà a Castiglion Fiorentino, con l’apertura prevista domenica 24 maggio alle 17 nella Chiesa di Sant’Agostino. La mostra presenterà le opere di 60 artisti.
Arezzo, 23 maggio 2026 – “Confluenze”: l a quinta edizione a Castiglion Fiorentino Domenica 24 maggio alle ore 17, presso la Chiesa di Sant’Agostino, aprirà i battenti la mostra che raccoglie le opere di ben 60 artisti. Al via la quinta edizione di “Confluenze”, la collettiva di artisti capace di spaziare dalla scultura alla ceramica, passando per la pittura e per i linguaggi artistici più innovativi come quelli realizzati con materiali di scarto. Domani, domenica 24 maggio alle ore 17, presso la Chiesa di Sant’Agostino, aprirà i battenti la mostra che raccoglie le opere di oltre 60 artisti. “La mostra, in continua evoluzione, vede quest’anno l’adesione di nuovi artisti, ampliando ulteriormente il dialogo creativo tra pittori, scultori, ebanisti e ceramisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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