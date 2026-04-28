La quinta edizione di Castiglion Fiorentino Photo Fest 2026

Venerdì primo maggio alle 18:00 si terrà l'apertura della quinta edizione di Castiglion Fiorentino Photo Fest 2026, evento dedicato alla fotografia. La cerimonia si svolgerà nella Chiesa di Sant’Agostino, dove saranno presentate le opere e le esposizioni previste per questa edizione. La manifestazione continuerà nei giorni successivi, coinvolgendo vari spazi e artisti provenienti da diverse parti.

Arezzo, 28 aprile 2026 – Venerdì primo maggio alle ore 18:00, presso la Chiesa di Sant’Agostino, situata in via Piazza Sant’Agostino a Castiglion Fiorentino, sarà inaugurata la quinta edizione del Castiglion Fiorentino Photo Fest 2026, manifestazione a ingresso libero promossa dal Comune di Castiglion Fiorentino, Antonio Manta e Carlo Landucci. L'inaugurazione del Castiglion Fiorentino Photo Fest anche quest’anno si svolgerà in una unica location: la Chiesa di Sant'Agostino. L’anno scorso, dopo un attento e lungo restauro, questo straordinario edificio è stato riportato al suo splendore e restituito alla comunità grazie...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La quinta edizione di Castiglion Fiorentino Photo Fest 2026 Notizie correlate Leggi anche: Gran Galà dello Sport “Città di Castiglion Fiorentino”. A Coverciano presentata la IXª edizione Leggi anche: “Arte & Vino”, 12^ edizione a Castiglion Fiorentino Contenuti e approfondimenti Si parla di: Castiglion Fiorentino Photo Fest: appuntamento da non perdere; Castiglion Fiorentino sboccia con il Maggio Castiglionese 2026: un’esplosione di fiori, cultura e tradizioni. La quinta edizione di Castiglion Fiorentino Photo Fest 2026Venerdì primo maggio alle ore 18:00, presso la Chiesa di Sant’Agostino, situata in via Piazza Sant’Agostino l’inaugurazione ... lanazione.it