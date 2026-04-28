Castiglion Fiorentino Photo Fest | l' edizione 2026

Venerdì primo maggio alle 18 si terrà l'inaugurazione della quinta edizione del Castiglion Fiorentino Photo Fest 2026, presso la chiesa di Sant’Agostino. La manifestazione, a ingresso libero, è promossa dal Comune di Castiglion Fiorentino e dai organizzatori Antonio Manta e Carlo Landucci. La mostra si svolgerà nella cittadina fino a una data ancora da definire.

Venerdì primo maggio alle 18, presso la chiesa di Sant’Agostino a Castiglion Fiorentino sarà inaugurata la quinta edizione del Castiglion Fiorentino Photo Fest 2026, manifestazione a ingresso libero promossa dal Comune di Castiglion Fiorentino, Antonio Manta e Carlo Landucci.Nato nel 2022 da.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Castiglion Fiorentino, Agnelli: bilancio positivo. Candidato ad Arezzo, non sono indifferente Notizie correlate La quinta edizione di Castiglion Fiorentino Photo Fest 2026Arezzo, 28 aprile 2026 – Venerdì primo maggio alle ore 18:00, presso la Chiesa di Sant’Agostino, situata in via Piazza Sant’Agostino a Castiglion... Leggi anche: “Arte & Vino”, 12^ edizione a Castiglion Fiorentino Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Castiglion Fiorentino Photo Fest: appuntamento da non perdere; Castiglion Fiorentino sboccia con il Maggio Castiglionese 2026: un’esplosione di fiori, cultura e tradizioni; Torna il Maggio Castiglionese. Un mese di cultura e tradizioni condito dalle cene nei rioni; Festa della Liberazione, Anghiari: valle del Sovara immagine simbolo. La quinta edizione di Castiglion Fiorentino Photo Fest 2026Venerdì primo maggio alle ore 18:00, presso la Chiesa di Sant’Agostino, situata in via Piazza Sant’Agostino l’inaugurazione ... lanazione.it Castiglion Fiorentino si prepara ad accogliere l’edizione 2025 del Castiglion Fiorentino Photo FestArezzo, 7 aprile 2025 – Castiglion Fiorentino si prepara ad accogliere l’edizione 2025 del Castiglion Fiorentino Photo Fest, un evento che celebra la fotografia contemporanea in un luogo di ... lanazione.it Castiglion Fiorentino Photo Fest. Veaceslav Draganov · Inspiring Triumphant Trailer. 1 -17 Maggio Castiglion Fiorentino (AR) mostra INGRESSO LIBERO INFO ORARI E EVENTI https://www.cfpf.eu/ seminari , incontri e workshop https://www.cfpf.eu/ - facebook.com facebook