Castiglion Fiorentino Photo Fest | l' edizione 2026

Da arezzonotizie.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì primo maggio alle 18 si terrà l'inaugurazione della quinta edizione del Castiglion Fiorentino Photo Fest 2026, presso la chiesa di Sant’Agostino. La manifestazione, a ingresso libero, è promossa dal Comune di Castiglion Fiorentino e dai organizzatori Antonio Manta e Carlo Landucci. La mostra si svolgerà nella cittadina fino a una data ancora da definire.

Venerdì primo maggio alle 18, presso la chiesa di Sant’Agostino a Castiglion Fiorentino sarà inaugurata la quinta edizione del Castiglion Fiorentino Photo Fest 2026, manifestazione a ingresso libero promossa dal Comune di Castiglion Fiorentino, Antonio Manta e Carlo Landucci.Nato nel 2022 da.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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