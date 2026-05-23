Conferma sostegno docente ha 18 ore ma richiesta di continuità riguarda un solo alunno Potrà avere 18 ore anche il prossimo anno?

Un docente con 18 ore di sostegno ha confermato il proprio ruolo, anche se la richiesta di continuità riguarda un solo alunno. La possibilità di mantenere le 18 ore anche l’anno prossimo non è ancora ufficiale. Nella puntata di Question Time del 19 maggio 2026, sui canali social di Orizzonte Scuola, si discuterà delle supplenze da GPS con 150 preferenze e della conferma del docente di sostegno.

La puntata di Question Time del 19 maggio 2026, in onda sui canali social di Orizzonte Scuola, sarà dedicata a due temi di interesse per il personale docente: le supplenze da GPS attraverso la scelta delle 150 preferenze e la conferma del docente di sostegno. A rispondere alle domande degli utenti sarà Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti, ospite del format di consulenza condotto da Andrea Carlino. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Conferma docente di sostegno, in arrivo la nota ministeriale: ecco cosa è previsto

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