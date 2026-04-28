Continuità sostegno 2026 27 due docenti sullo stesso alunno | chi ha diritto alla conferma?

Il Decreto Scuola n. 1272025 prevede la conferma dei docenti a tempo determinato che lavorano sui posti di sostegno anche per gli anni scolastici 20262027 e 20272028. La norma riguarda le situazioni in cui due insegnanti sono assegnati allo stesso alunno, sollevando domande su chi abbia diritto alla conferma in questi casi. La questione riguarda specificamente le modalità di conferma e i diritti del personale coinvolto.

Il Decreto Scuola n. 1272025 ha esteso anche agli anni scolastici 20262027 e 20272028 la conferma dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno. In base a quando delineato, la procedura segue delle tappe ben precise: entro il 31 maggio la famiglia dell’alunno con disabilità deve presentare richiesta; entro il 15 giugno, previa valutazione positiva nell’interesse dell’alunno, anche sentito il GLO, il docente interessato deve esprimere consenso alla riconferma, scelta ancora non vincolante. Entro il 26 giugno, se l’istruttoria è positiva, il dirigente comunica l’esito all’Ufficio scolastico tramite SIDI. L’insegnante esprime la propria volontà definitiva (e vincolante) al momento della presentazione dell’istanza POLIS per le supplenze, accettando la conferma (indicando tipologia di contratto) oppure rifiutandola.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: Riconferma sullo stesso posto sostegno anche nel 2026/27, non vale per i docenti di ruolo in assegnazione provvisoria Continuità dei docenti di sostegno: chi ottiene la priorità nelle supplenze del 2026/27. Pillole di Question TimeNel question time del 2 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Giallanza e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stata... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Continuità didattica sostegno 2026/27: come e quando il docente può accettare o rifiutare la conferma della supplenza; Docenti sostegno continuità didattica: nuove regole 2026/27; Continuità sostegno 2026/27: quali sono i requisiti?; Conferma del docente di sostegno a.s. 2026/27: come informare le famiglie. La sfida della continuità educativa per i docenti di sostegno nel 2026-2027La continuità educativa per gli studenti con disabilità rimane una delle priorità del sistema scolastico italiano. Con l’approssimarsi dell’anno scolastico 2026-2027, il Ministero dell’Istruzione e de ... informazionescuola.it Docenti sostegno continuità didattica: nuove regole 2026/27Negli ultimi anni, la continuità didattica per gli alunni con disabilità è diventata un tema sempre più centrale. Il frequente cambio dei docenti di sostegno rappresenta infatti una criticità per il p ... tecnicadellascuola.it Insegnante di sostegno: come chiedere la riconferma Per molti bambini e ragazzi con disabilità, la continuità didattica non è un dettaglio: è una condizione fondamentale per crescere, apprendere e stare bene a scuola. Negli ultimi anni, grazie anche agli - facebook.com facebook Docenti di sostegno: nuove regole ministeriali per la continuità didattica a.s. 2026/27 x.com