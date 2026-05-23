Conferenza stampa Spalletti pre Torino Juve LIVE | le sue parole
L’allenatore ha parlato alla vigilia del match tra Torino e Juventus, in programma nella 38ª giornata di Serie A 202526. Ha sottolineato l'importanza della partita e l’approccio della squadra, senza fare riferimenti diretti alle condizioni dei giocatori o alle strategie specifiche. Ha anche commentato il momento della stagione e le sfide future, senza entrare in dettagli tecnici o tattici. La conferenza si è svolta in modo diretto, con domande e risposte su aspetti generali della partita e sull’obiettivo di chiudere al meglio il campionato.
di Marco Baridon Conferenza stampa Spalletti pre Torino Juve: le sue parole alla vigilia del match della 38ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Sta per calare il sipario sulla stagione 202526 della Juventus. I bianconeri affronteranno il Torino, nel derby della Mole che vale l’ultima giornata di Serie A: la squadra di Spalletti è sesta, fuori dalla zona Champions, e una vittoria nella stracittadina potrebbe non bastare per rientrare tra le prime 4. Nel giorno di vigilia, sabato 23 maggio, Luciano Spalletti interviene in conferenza stampa alle 17.00 per presentare il match davanti ai media. segue LIVE le sue parole. Aggiornamenti dalle 17. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
CONFERENZA STAMPA SPALLETTI PRE JUVENTUS-LECCE
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