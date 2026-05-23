Conferenza stampa Spalletti pre Torino Juve LIVE | le sue parole

Notizia in breve

L’allenatore ha parlato alla vigilia del match tra Torino e Juventus, in programma nella 38ª giornata di Serie A 202526. Ha sottolineato l'importanza della partita e l’approccio della squadra, senza fare riferimenti diretti alle condizioni dei giocatori o alle strategie specifiche. Ha anche commentato il momento della stagione e le sfide future, senza entrare in dettagli tecnici o tattici. La conferenza si è svolta in modo diretto, con domande e risposte su aspetti generali della partita e sull’obiettivo di chiudere al meglio il campionato.