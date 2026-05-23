Conferenza stampa Spalletti pre Torino Juve | le sue dichiarazioni LIVE
Il tecnico ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Juventus. Ha commentato le condizioni della squadra e le strategie per la sfida. Ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione e di affrontare la partita con determinazione. Non sono state annunciate modifiche alla formazione o dettagli specifici sulla tattica. La conferenza si è svolta questa mattina, con domande rivolte principalmente alla preparazione mentale e fisica dei giocatori.
Conferenza stampa Spalletti pre Torino Juventus: le dichiarazioni del tecnico bianconero alla vigilia del match di Serie A. Termina la Serie A e domani torna la Juventus è attesa dall’ultima sfida del campionato! Alle 20:45 dalla sfida contro il Torino all’ Olimpico. Nel giorno di vigilia, sabato 23 maggio, Luciano Spalletti parla in conferenza stampa alle 17:00 per presentare il match davanti ai media. Calcionews24 segue LIVE le sue parole. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». 🔗 Leggi su Calcionews24.com
CONFERENZA STAMPA SPALLETTI PRE JUVENTUS-LECCE
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