Conferenza stampa Spalletti pre Torino Juve | le sue dichiarazioni LIVE

Notizia in breve

Il tecnico ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Juventus. Ha commentato le condizioni della squadra e le strategie per la sfida. Ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione e di affrontare la partita con determinazione. Non sono state annunciate modifiche alla formazione o dettagli specifici sulla tattica. La conferenza si è svolta questa mattina, con domande rivolte principalmente alla preparazione mentale e fisica dei giocatori.