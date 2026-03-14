Dopo la partita tra Inter e Atalanta, il tecnico dei bergamaschi ha tenuto una conferenza stampa in cui ha commentato il pareggio ottenuto. Ha sottolineato di aver affrontato una squadra che si sta giocando lo scudetto e ha affermato che il loro coraggio non verrà mai meno. Le sue parole sono state riportate dai media dopo l’incontro di campionato.

Inter News 24 Conferenza stampa Palladino post Inter Atalanta: le parole del tecnico dei bergamaschi dopo il pareggio ottenuto in campionato. La conferenza stampa di Raffaele Palladino al termine di Inter Atalanta. ANALISI – « Abbiamo affrontato una squadra che si sta giocando lo scudetto e che voleva far punti. Nel primo tempo volevamo stare leggermente più bassi, pensando che loro volessero attaccare la nostra profondità. Non siamo stati bravi in ripartenza. Nel secondo tempo ho dato fiducia allo spogliatoio e i cambi hanno fatto la differenza. Abbiamo cambiato l’inerzia della gara. Il punto è stato meritato. A un certo punto si poteva sia vincere che perdere, ma è il nostro DNA. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conferenza stampa Palladino post Inter Atalanta: «Affrontato una squadra che si sta giocando lo scudetto, il nostro coraggio non lo perderemo mai»

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