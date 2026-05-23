Conferenza stampa Bisseck | Ho fatto un’ottima stagione Mi trovo bene all’Inter

Dopo la partita tra Bologna e Inter, il difensore centrale tedesco ha dichiarato di aver avuto una buona stagione e di trovarsi bene con la squadra.

di Stefano Cori Conferenza stampa Bisseck: al termine di Bologna-Inter è intervenuto il difensore centrale tedesco in sala stampa. Al termine di Bologna-Inter, in conferenza stampa, è intervenuto Yann Bisseck. Queste le sue dichiarazioni: LA MANCATA CONVOCAZIONE IN NAZIONALE «Ho fatto un’ottima stagione, sono migliorato tanto, ma sono contento. Per la nazionale ho dato il massimo ma il mister ha fatto una scelta diversa e devo accettarla». LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULL’INTER COME SI TROVA ALL’INTER «Mi trovo molto bene all’Inter vivo bene a Milano, è un complimento sapere di squadre interessate ma io penso all’Inter e ora alle vacanze».... 🔗 Leggi su Internews24.com

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Inter, Bisseck: Milan e Napoli Se giochiamo così siamo molto forti. Vogliamo vincere ogni partita

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