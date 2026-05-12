Conferenza stampa Chivu pre Lazio Inter | Thuram sta bene dopo l’intervista di Lautaro in America ho capito com’era fatto Ci siamo meritati la finale e vogliamo onorarla

Il tecnico dell’Inter ha parlato alla vigilia della finale di Coppa Italia, commentando le condizioni di Thuram, che sta bene, e facendo riferimento all’intervista di Lautaro in America, che gli ha permesso di conoscere meglio il giocatore. Ha affermato che la squadra si è guadagnata la finale e intende giocarla con impegno. La conferenza si è svolta prima dell’attesa sfida contro la Lazio.

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