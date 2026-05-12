Conferenza stampa Chivu pre Lazio Inter | Thuram sta bene dopo l’intervista di Lautaro in America ho capito com’era fatto Ci siamo meritati la finale e vogliamo onorarla

Da internews24.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico dell’Inter ha parlato alla vigilia della finale di Coppa Italia, commentando le condizioni di Thuram, che sta bene, e facendo riferimento all’intervista di Lautaro in America, che gli ha permesso di conoscere meglio il giocatore. Ha affermato che la squadra si è guadagnata la finale e intende giocarla con impegno. La conferenza si è svolta prima dell’attesa sfida contro la Lazio.

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di Giuseppe Colicchia Conferenza stampa Chivu pre Lazio Inter: le parole del tecnico dei nerazzurri alla vigilia della finale di Coppa Italia 202526. La conferenza stampa di  Cristian Chivu  alla vigilia di  Lazio Inter, match valevole per la finale di Coppa Italia 202526: queste le parole del tecnico nerazzurro (che interverrà in compagnia del capitano Lautaro Martinez). La conferenza avrà inizio alle ore 19:00, noi di  InterNews24  la seguiremo live. COSA E’ IMPORTANTE TENERE NELLA TESTA DALLA PARTITA DI SABATO ANCHE DOMANI E COSA VA RESETTATO? THURAM COME STA? – « Sono due partite diverse, poi ci sono le insidie. Quando si giocano partita ravvicinate contro la stessa squadra.🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Conferenza stampa Chivu pre Lazio Inter: «Thuram sta bene, dopo l’intervista di Lautaro in America ho capito com’era fatto. Ci siamo meritati la finale e vogliamo onorarla»
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