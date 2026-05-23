Confcooperative ha presentato al Governo un patto dedicato all’economia sociale. Tra le questioni principali, si discutono le modalità con cui l’Action Plan influenzerà la riforma fiscale in atto e quali risorse concrete saranno messe a disposizione delle cooperative. La proposta mira a sostenere le imprese cooperative attraverso interventi specifici e risorse dedicate, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo e la sostenibilità del settore.

? Domande chiave Come influenzerà l'Action Plan la riforma fiscale nazionale in corso?. Quali risorse concrete potrà garantire il Governo alle cooperative?. Perché la mancanza di budget mette a rischio l'intero progetto?. Come cambierà il ruolo dell'economia sociale nel sistema economico italiano?.? In Breve Proposta presentata da Maurizio Gardini durante il Festival dell'Economia di Trento.. Piano strategico integrato nel quadro delle riforme fiscali nazionali in corso.. Criticità legate alla gestione di fondi limitati per l'attuazione delle norme.. Necessità di strumenti gestionali concreti per garantire la sostenibilità del settore..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Confcooperative: proposto al Governo un patto per l’economia sociale

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