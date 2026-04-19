Taglio del nastro per la Casa dell’economia sociale quartier generale di CSA Coesi e Confcooperative Bergamo

Oggi a Bergamo è stato inaugurato il nuovo edificio dedicato alla cooperazione sociale, che ospiterà le sedi di CSA Coesi e Confcooperative. La struttura, caratterizzata da un design innovativo, è stata realizzata con un'attenzione particolare alla sostenibilità energetica. L'edificio comprende un auditorium, spazi per la formazione, uffici e aree polifunzionali, sia interne che esterne, pensate per le attività della rete cooperativa.

Bergamo. Un immobile innovativo, progettato con una forte attenzione alla sostenibilità energetica, dotato di auditorium, sale per la formazione, uffici e spazi polifunzionali e all’aperto. È stato inaugurato venerdì 17 aprile “Serassi 5”, nuovo edificio situato nell’omonima via e risultato di un’importante opera di riqualificazione promossa da CSA Coesi, centro servizi di riferimento per la cooperazione e per gli enti del Terzo Settore, insieme a Confcooperative Bergamo. Con questa operazione prende forma il nuovo polo esteso della “Casa dell’Economia Sociale”, frutto dell’unione dei due immobili: da un lato l’attuale sede, già in uso alle due realtà, situato al civico 7 e oggetto di un significativo intervento di ristrutturazione nel 2023.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Sanità, taglio del nastro per la Casa di Comunità dell'Usl1"Questa Casa di Comunità racconta bene la direzione verso cui sta andando la sanità pubblica: una sanità che esce dagli ospedali e si radica nel... Sanità, taglio del nastro per la Casa di Comunità dell'Usl Umbria 1"Questa Casa di Comunità racconta bene la direzione verso cui sta andando la sanità pubblica: una sanità che esce dagli ospedali e si radica nel... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Taglio del nastro per la rinnovata sede di Almaterra APS; Sondrio, taglio del nastro per la Fiera del biologico; Taglio del nastro per il nuovo parco Guizza; Concesio, taglio del nastro per il nuovo campo da calcio in erba sintetica. Rimini, taglio del nastro per il Giardino di via Armellini-TommaseoQuesta mattina, sabato 18 aprile, il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, insieme all'assessora Valentina Ridolfi e all'assessore Mattia Morolli, hanno ... chiamamicitta.it Taglio del nastro per DGR Moto: tra DJ set e MotoGP, in palio anche uno scooter HondaRimini si prepara ad accogliere una nuova realtà dedicata al mondo delle due ruote. Sabato 18 aprile sarà inaugurata ufficialmente la concessionaria DGR Moto, in via Consolare Rimini-San Marino 51/E, ... altarimini.it Il tradizionale taglio del nastro alla presenza delle istituzioni e della comunità facebook