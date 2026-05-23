Anticipazioni Pooh 60 – La nostra storia il grande concerto di Verona torna su Canale5

Si rinnova il miracolo musicale dei Pooh, rimasto vivo per 60 anni. Stasera, sabato 23 maggio, Canale5 ci offre un posto in prima fila all’ Arena di Verona per l’atteso appuntamento speciale POOH 60 – La Nostra Storia in Arena. Il concerto arriva purtroppo in un momento delicatissimo delle celebrazioni del gruppo, segnato da una tragedia che ha colpito il pubblico e i musicisti sul palco. Il 16 maggio scorso è infatti venuto a mancare uno dei fan storici della band proprio mentre si trovava in platea all’Arena di Verona. A nulla sono serviti i soccorsi che si sono precipitati sul posto per prestare le prime cure: Roberto Leonetti è morto poco dopo in ospedale. 🔗 Leggi su Dilei.it

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