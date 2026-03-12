Armi e ricettazione scatta il blitz dei Carabinieri | 5 indagati

In queste ore, i Carabinieri hanno eseguito un blitz in diverse località tra cui Lioni, Villamaina, Paternopoli e Gesualdo. Sono cinque le persone sotto indagine per reati legati a armi e ricettazione. Le operazioni sono state condotte nelle case e nelle proprietà degli indagati, e l’attività prosegue per raccogliere ulteriori elementi investigativi.

Eseguite cinque misure cautelari per detenzione illegale di armi e munizioni e ricettazione. In atto numerose perquisizioni nell'ambito dell'operazione. Impegnati anche unità cinofile ed elicottero dell'Arma Sono in atto numerose perquisizioni con l'ausilio di unità del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno nonché di un velivolo del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano