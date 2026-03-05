A Salerno, un uomo con precedenti per ricettazione è stato arrestato dopo il ritrovamento di un arsenale all’interno di una casa. Durante le operazioni sono state sequestrate diverse armi, munizioni, banconote false e un motociclo rubato. L’indagine ha portato all’arresto e al sequestro di vari oggetti illeciti, che saranno ora analizzati dagli organi competenti.

Un arresto e numerosi sequestri, questo il bilancio di un'operazione condotta dalla Polizia di Stato a Salerno, dove un uomo con precedenti per ricettazione è stato fermato per detenzione di armi clandestine, detenzione abusiva di munizionamento, ricettazione, detenzione di banconote false e possesso di oggetti atti ad offendere. L'intervento è stato eseguito nella serata di ieri dalla Squadra Mobile della Questura, nell'ambito di un'attività di controllo finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Un intero arsenale trovato in una casa a Salerno, un arresto per ricettazione e detenzione di armi clandestine

