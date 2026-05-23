Concorso in rapina e ricettazione | 35enne arrestato a Colico

Un uomo di 35 anni residente a Colico è stato arrestato questa mattina dai carabinieri per concorso in rapina e ricettazione. L'arresto è stato eseguito in seguito a un'indagine condotta dalle forze dell'ordine. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sugli episodi specifici o sul contesto delle accuse. L’uomo si trova ora in custodia presso la caserma locale.

Un uomo italiano di 35 anni, residente a Colico, è stato arrestato questa mattina dai carabinieri della locale stazione per i reati di concorso in rapina e ricettazione.Come riferiscono i colleghi di LeccoToday, gli uomini dell'Arma hanno dato esecuzione a un provvedimento di cumulo di pene. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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