Un uomo di 35 anni di origine algerina è stato arrestato a Napoli dopo aver tentato di rapinare un bar lungo corso Meridionale. L’individuo ha minacciato una dipendente con una bottiglia rotta, urlando frasi come “siete tutti razzisti, datemi tutto”. I Carabinieri sono intervenuti e lo hanno bloccato sul posto.

Minaccia una dipendente in un bar a corso Meridionale urlando “siete tutti razzisti, datemi tutto”: bloccato e fermato dai Carabinieri. Sono le 10 del mattino quando A.H. impugna un coccio di bottiglia e lo punta contro la gola della dipendente di un bar in corso meridionale. La donna è terrorizzata ma non è sola. Il cognato riesce a bloccare il 35enne algerino e compone il 112. I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella arrivano in pochi istanti. L’uomo è ancora molto agitato ma finisce in manette. Poco prima – ricostruiranno i militari – avrebbe tentato di portare via l’incasso, minacciando la donna con una bottiglia di vetro spaccata e appuntita. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli, tenta rapina con bottiglia rotta: arrestato 35enne algerino

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