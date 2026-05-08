Graduatorie concorso docenti PNRR3 | quando saranno pubblicate?

I candidati che hanno partecipato al concorso PNRR3 e hanno superato anche la prova orale attendono con ansia la pubblicazione delle graduatorie. Al momento, non sono stati comunicati i tempi ufficiali per la pubblicazione dei risultati. La domanda più frequente riguarda proprio la data in cui saranno rese pubbliche le classifiche definitive. La pubblicazione delle graduatorie rappresenta il passo successivo per conoscere l’ordine di assegnazione delle cattedre.

C'è fermento tra i candidati che hanno superato anche la prova orale del concorso PNRR3 sono in attesa di conoscere quale posizione occuperanno in graduatoria. Ne parliamo con Marco Vulcano sindacalista della FLC CGIL durante un question time in diretta su Orizzonte Scuola. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR3: la prova orale

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Pubblicate le graduatorie ed il prospetto ultimo vincitore relativi al Bando di concorso Borse di studio Corsi Universitari di laurea e Corsi Universitari di Specializzazione post lauream a.a. 2023-2024. È possibile consultarli nella pagina dedicata al bando, rispet facebook