Concordia ecco il nuovo ponte ciclopedonale
Il nuovo ponte ciclopedonale sul fiume Secchia è stato aperto al transito ieri a Concordia sulla Secchia. L'infrastruttura collega le zone della pianura modenese, facilitando la mobilità dolce.
Ieri, sabato 23 maggio, a Concordia sulla Secchia è stato ufficialmente aperto al transito il nuovo ponte ciclopedonale sul fiume Secchia nel territorio comunale di Concordia sulla Secchia, infrastruttura considerata cruciale per la mobilità dolce della pianura modenese, inserendosi direttamente. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Taglio del nastro per il ponte ciclopedonale di Concordia
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