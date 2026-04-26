Riapre il ponte ciclopedonale Da Bottega a Vallefoglia

Da ilrestodelcarlino.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ponte ciclopedonale tra Vallefoglia e Tavullia è stato riaperto dopo i lavori di messa in sicurezza. L’intervento, durato alcuni mesi, ha coinvolto le strutture e le superfici del ponte. Ora è di nuovo accessibile a pedoni e ciclisti, permettendo di attraversare la zona senza interruzioni. La riapertura è stata annunciata dalle autorità locali, che hanno monitorato il completamento delle operazioni di verifica e collaudo.

Il ponte ciclopedonale che collega Vallefoglia e Tavullia (foto) è stato riaperto dopo i lavori per la sua messa in sicurezza. Da venerdì nel tardo pomeriggio è ripreso il transito sul Foglia, lungo la ciclabile che collega la frazione di Bottega con Pian del Bruscolo. Il passaggio era vietato dallo scorso febbraio, quando la chiusura dell’infrastruttura è diventata necessaria per consentire interventi non più rinviabili. "I lavori sono stati realizzati grazie alla collaborazione fra tre enti, la Provincia e i comuni di Vallefoglia e Tavullia per un importo complessivo di 78mila euro – ha detto il sindaco e presidente dell’unione Pian del Bruscolo, Palmiro Ucchielli in occasione dell’annuncio della riapertura del ponte in legno -.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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