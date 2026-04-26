Riapre il ponte ciclopedonale Da Bottega a Vallefoglia

Il ponte ciclopedonale tra Vallefoglia e Tavullia è stato riaperto dopo i lavori di messa in sicurezza. L’intervento, durato alcuni mesi, ha coinvolto le strutture e le superfici del ponte. Ora è di nuovo accessibile a pedoni e ciclisti, permettendo di attraversare la zona senza interruzioni. La riapertura è stata annunciata dalle autorità locali, che hanno monitorato il completamento delle operazioni di verifica e collaudo.

Il ponte ciclopedonale che collega Vallefoglia e Tavullia (foto) è stato riaperto dopo i lavori per la sua messa in sicurezza. Da venerdì nel tardo pomeriggio è ripreso il transito sul Foglia, lungo la ciclabile che collega la frazione di Bottega con Pian del Bruscolo. Il passaggio era vietato dallo scorso febbraio, quando la chiusura dell’infrastruttura è diventata necessaria per consentire interventi non più rinviabili. "I lavori sono stati realizzati grazie alla collaborazione fra tre enti, la Provincia e i comuni di Vallefoglia e Tavullia per un importo complessivo di 78mila euro – ha detto il sindaco e presidente dell’unione Pian del Bruscolo, Palmiro Ucchielli in occasione dell’annuncio della riapertura del ponte in legno -.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Riapre il ponte ciclopedonale. Da Bottega a Vallefoglia Notizie correlate Lavori conclusi in via Pigafetta, riapre il ponte ciclopedonale sul CamuzzoniÈ stato concluso il cantiere sul ponte sul canale Camuzzoni all’altezza di via Pigafetta, a Verona. Leggi anche: Bottega della salute: riapre da lunedì 7 febbraio Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Riapre il ponte ciclopedonale. Da Bottega a Vallefoglia; Vallefoglia, riapre il ponte ciclopedonale sul Foglia; Ponte ciclopedonale tra Vallefoglia e Tavullia, la Provincia riapre al transito; Intitolazione ponte ciclopedonale a Papa Francesco. Ponte ciclopedonale tra Vallefoglia e Tavullia, la Provincia riapre al transitoTerminati i lavori di messa in sicurezza sulla passerella in legno ammalorata. Cantiere da 78 mila euro per la ciclovia del Foglia ... centropagina.it Dopo l'incontro alla Camera si riapre la casa della famiglia del bosco - facebook.com facebook STORIE ITALIANE | Professione fornaio a 20 anni, una giovane coppia riapre lo storico forno del paese. A Roncofreddo nel Cesenate, la bottega era chiusa da un anno e mezzo #ANSA x.com