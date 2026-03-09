Ponte ciclopedonale il sindaco | Sviluppato in concerto con gli enti preposti

Il sindaco ha risposto alle critiche di Italia Nostra sul progetto del ponte ciclopedonale di Abbadia Lariana, specificando che il progetto è stato sviluppato in collaborazione con gli enti preposti. In una nota ufficiale, ha sottolineato che le osservazioni sono state prese in considerazione e che il progetto è stato elaborato con il coinvolgimento delle autorità competenti.

La risposta del primo cittadino di Abbadia a Italia Nostra: "Non è una scelta improvvisata, ma la migliore tra sicurezza, inserimento paesaggistico e funzionalità. Prima di parlare sarebbe stato utile un confronto" In merito alle osservazioni riportate sulla stampa da Italia Nostra riguardo al progetto del ponte ciclopedonale di Abbadia Lariana, ritengo opportuno fare alcune precisazioni. Prima di esprimere giudizi pubblici su un'opera complessa e ancora in fase di sviluppo progettuale, sarebbe stato certamente utile un confronto diretto con l'Amministrazione comunale. In questo modo avremmo potuto illustrare il progetto aggiornato, che nel frattempo è stato ulteriormente approfondito e migliorato rispetto a vecchie immagini o render circolati negli anni scorsi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

