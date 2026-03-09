Panico in piazza | uomo armato di coltello minaccia i ragazzi arrestato dopo l’aggressione a un carabiniere

Ieri sera in piazza Labriola a Cassino un uomo armato di coltello ha minacciato alcuni adolescenti seduti sui gradoni e sulle panchine, punti di ritrovo frequentati dai giovani della zona. La scena ha creato momenti di paura tra i presenti, fino a quando le forze dell’ordine hanno arrestato l’uomo, che in un successivo episodio ha aggredito un carabiniere intervenuto sul posto.

Un 46enne di Cassino, in forte stato di alterazione, si aggirava tra panchine e gradoni. I giovani presenti hanno chiamato i carabinieri. Durante il tentativo di calmarlo ha colpito un militare con una testata. Secondo quanto ricostruito, il quarantaseienne, residente a Cassino e apparso fin da subito in evidente stato di alterazione, avrebbe iniziato a muoversi tra la gente con il coltello in mano, gridando e seminando paura tra i giovani presenti. Sono stati proprio i ragazzi, spaventati dalla situazione, a contattare in massa i carabinieri chiedendo un intervento urgente. Quando i militari della Compagnia di Cassino sono arrivati sul posto, hanno trovato l’uomo ancora nella piazza mentre si aggirava con l’arma in mano. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

