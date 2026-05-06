Comunali Csx prova a riprendersi Fermo con la civica Malvatani | Casa salario minimo e una città aperta a tutti

Alle prossime elezioni comunali di Fermo, in programma il 24 e 25 maggio, si presenta come candidata del campo largo un'insegnante di 53 anni che ha avviato una campagna con temi come la casa, il salario minimo e l'apertura della città a tutti. La candidata, nota anche come giornalista, cerca di rafforzare la propria posizione in un contesto di rinnovamento politico locale e di confronto tra diverse forze.

Giornalista e insegnante, 53 anni, Angelica Malvatani è la candidata del campo largo a Fermo per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio. Sostenuta da M5S, Pd, Avs, Italia Viva e Rifondazione comunista mette al centro del suo programma sociale, sanità e scuola. La candidata sindaca a Fanpage.it: "Dobbiamo alzare la voce".🔗 Leggi su Fanpage.it

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