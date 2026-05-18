Comunali Venezia il candidato del csx Martella | Destra ha fallito la città non può vivere solo di turismo

Il candidato del centrosinistra alle prossime elezioni comunali di Venezia ha dichiarato che la destra nel capoluogo lagunare ha avuto un'esperienza fallimentare. In vista delle votazioni del 24 e 25 maggio, si prepara a sfidare alle urne l’attuale assessore al Turismo, sostenuto dal centrodestra. La campagna elettorale si concentra sulle criticità legate allo sviluppo della città, con particolare attenzione alla dipendenza dal settore turistico e alle proposte di cambiamento in vista del futuro amministrativo.

"La destra a Venezia è stata fallimentare", lo dice a Fanpage.it il candidato del campo largo Andrea Martella che il 24 e 25 maggio sfiderà alle urne l'assessore uscente al Turismo, Simone Venturini, appoggiato dal centrodestra. Il suo programma per la città va oltre il turismo: "Venezia non può dipendere solo da quello". 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Elezioni comunali a Venezia, il candidato del campo largo Martella in vantaggio sul centrodestra: i sondaggi

Comunali, Csx prova a riprendersi Fermo con la civica Malvatani: “Casa, salario minimo e una città aperta a tutti”Giornalista e insegnante, 53 anni, Angelica Malvatani è la candidata del campo largo a Fermo per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio.

A Venezia il problema pluralità lo hanno risolto. CANCELLANDO LA PAROLA. @Gazzettino organizza un confronto/intervista elettorale tra @andreamartella e @SimonVenturini, cioè i due candidati del solito duopolio locale, lasciando fuori gli altri candidati si x.com

Elezioni comunali, Claudio Vernier dalla piazza al Comune: La lezione marciana per salvare VeneziaVENEZIA - La piazza, con i suoi masegni dalla storia millenaria e con le colonne di Marco e Todaro, vedette silenziose sopra le migliaia di turisti giornalieri e residenti, è la sua ... ilgazzettino.it

Elezioni Venezia 2026, quando e come si vota: candidati e orari dei seggi il 24 e 25 maggioLe elezioni comunali a Venezia si terranno domenica 24 e lunedì 25 maggio, con un eventuale ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno ... fanpage.it

Elezioni Consiglio Comunale Venezia, PD e la sua lista | LEGA e FDI attaccano: Una comunità che vuole rappresentare solo se stessa reddit