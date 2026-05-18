Comunali Venezia il candidato del csx Martella | Destra ha fallito la città non può vivere solo di turismo

Da fanpage.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il candidato del centrosinistra alle prossime elezioni comunali di Venezia ha dichiarato che la destra nel capoluogo lagunare ha avuto un'esperienza fallimentare. In vista delle votazioni del 24 e 25 maggio, si prepara a sfidare alle urne l’attuale assessore al Turismo, sostenuto dal centrodestra. La campagna elettorale si concentra sulle criticità legate allo sviluppo della città, con particolare attenzione alla dipendenza dal settore turistico e alle proposte di cambiamento in vista del futuro amministrativo.

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"La destra a Venezia è stata fallimentare", lo dice a Fanpage.it il candidato del campo largo Andrea Martella che il 24 e 25 maggio sfiderà alle urne l'assessore uscente al Turismo, Simone Venturini, appoggiato dal centrodestra. Il suo programma per la città va oltre il turismo: "Venezia non può dipendere solo da quello". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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