Comunali il centrodestra punta sui candidati | assenti i leader

Da ameve.eu 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante le elezioni comunali, il centrodestra ha scelto di non presentare leader ufficiali come candidati. In 761 comuni, nessun rappresentante di spicco è stato schierato, lasciando spazio a candidati locali. La strategia sembra puntare sulla mancanza di figure di peso per favorire candidati meno noti. L’assenza di figure nazionali potrebbe influenzare la compattezza del fronte politico.

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? Punti chiave Chi potrà sostituire il silenzio dei leader nei 761 comuni?. Come influirà l'assenza di Meloni sulla tenuta del centrodestra?. Perché la strategia di Salvini e Crosetto si concentra solo su Venezia?. Quali rischi corre il voto locale senza una narrazione nazionale coordinata?.? In Breve Voto attivo il 24 e 25 maggio in 761 comuni totali.. Crosetto e Salvini presenti a Venezia mentre Meloni resta distante.. Vittoria al primo turno ipotizzata per il centrodestra a Reggio Calabria.. De Luca domina la scena politica locale nel contesto campano di Salerno..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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