Elezioni comunali il centrodestra punta su Gianluca Banchelli

Durante le recenti elezioni regionali, i candidati del centrodestra avevano ottenuto un buon risultato, raccogliendo voti significativi nelle liste dei loro partiti. Ora, per le prossime elezioni comunali, il partito di centrodestra ha scelto di sostenere nuovamente un candidato che ha già partecipato alla competizione regionale. Questa scelta punta a rafforzare la presenza del centrodestra nel contesto locale.

I due si erano “sfidati” a distanza alle scorse regionali, facendo incetta di voti nelle liste dei rispettivi partiti. E a sei mesi da allora, Matteo Biffoni e Gianluca Banchelli si sfideranno nuovamente, stavolta per la conquista del Comune di Prato. Già, perché se l'attuale consigliere del PD.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Elezioni amministrative, il centrodestra a Ceglie Messapica punta su Giovanni GianfredaCEGLIE MESSAPICA – Il consigliere comunale di Forza Italia Giovanni Gianfreda sarà il candidato sindaco di Ceglie Messapica per il centrodestra.

Macerata: centrosinistra punta su Tittarelli, imprenditore e presidente Pallavolo, per le elezioni comunali.Gianluca Tittarelli, direttore del centro commerciale Valdichienti e presidente della Pallavolo Macerata, sarà il candidato sindaco del...