L’APPUNTAMENTO ELETTORALE. Alle urne in 14 municipi dalle 7 alle 23, lunedì invece dalle 7 alle 15. Nei piccoli Parzanica e Fuipiano gli aventi diritto superano gli abitanti: pesano gli iscritti all’Aire. Domenica e lunedì quattordici Comuni bergamaschi sono chiamati alle urne. In due di questi si verificherà un’insolita anomalia: gli aventi diritto al voto superano i residenti effettivi, mentre in altri due la situazione è prossima all’equilibrio. Il motivo è probabilmente da ricercarsi nella massiccia presenza di cittadini iscritti all’Aire, l’Anagrafe degli italiani residenti all’estero: conservano il diritto di votare nel Comune d’origine pur vivendo oltreconfine. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Comunali, domenica si aprono i seggi: in due paesi elettori più dei residenti -La mappa

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