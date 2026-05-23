Comunali domenica si aprono i seggi | in due paesi elettori più dei residenti -La mappa

Da ecodibergamo.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica si aprono i seggi per le elezioni comunali in 14 municipi, con orari dalle 7 alle 23. Lunedì le urne resteranno aperte dalle 7 alle 15. In due paesi, Parzanica e Fuipiano, il numero di elettori supera quello dei residenti, a causa degli iscritti all’Aire.

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L’APPUNTAMENTO ELETTORALE. Alle urne in 14 municipi dalle 7 alle 23, lunedì invece dalle 7 alle 15. Nei piccoli Parzanica e Fuipiano gli aventi diritto superano gli abitanti: pesano gli iscritti all’Aire. Domenica e lunedì quattordici Comuni bergamaschi sono chiamati alle urne. In due di questi si verificherà un’insolita anomalia: gli aventi diritto al voto superano i residenti effettivi, mentre in altri due la situazione è prossima all’equilibrio. Il motivo è probabilmente da ricercarsi nella massiccia presenza di cittadini iscritti all’Aire, l’Anagrafe degli italiani residenti all’estero: conservano il diritto di votare nel Comune d’origine pur vivendo oltreconfine. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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