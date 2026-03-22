A che ora aprono e chiudono i seggi oggi domenica 22 marzo per il Referendum Giustizia 2026

Oggi, domenica 22 marzo 2026, i seggi per il referendum sulla riforma della giustizia aprono alle 7 e chiudono alle 23. Le urne sono aperte in tutta Italia e i cittadini possono recarsi ai seggi durante queste ore per esprimere il loro voto. La consultazione riguarda le modifiche costituzionali proposte sulla giustizia.

Oggi, domenica 22 marzo 2026, si vota per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. I seggi saranno aperti alle 7 alle ore 23, e poi nuovamente domani dalle 7 alle 15. Dopodiché, le urne chiuderanno e partirà lo scrutinio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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