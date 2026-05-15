A Pistoia si inaugura la rassegna intitolata 'Dialoghi di Pistoia', dedicata a esplorare le diverse interpretazioni del corpo umano. La manifestazione si concentra sulle molteplici rappresentazioni del corpo, considerando le sue variazioni nel tempo e nelle diverse prospettive. Attraverso incontri e discussioni, si analizzeranno le diverse versioni del corpo, tra ciò che si possiede, ciò che si desidera, ciò che si è stati e ciò che si potrebbe diventare.

di Linda Meoni Le infinite versioni del corpo: quello che abbiamo, quello che vorremmo, quello che è stato e quello che diventerà. Ma anche quello che ’diventa altro’ quando e se messo in relazione. E poi ancora, quello modificato, quello martoriato e persino quello che continua a esistere quando la vita terrena si esaurisce. Mille possibili narrazioni – e ciascuna vicina a ognuno di noi – sono quelle che emergeranno nella 17ª edizione di ’Dialoghi di Pistoia’, festival di antropologia contemporanea che il 22, 23 e 24 maggio in diversi luoghi della città di Pistoia scriverà una mappa dei ’Corpi in divenire’, questo il tema del 2026, a... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Si aprono i ’Dialoghi di Pistoia’. La rassegna destinata a scrivere una mappa dei ’Corpi in divenire’

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