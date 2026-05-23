Comunali domenica e lunedì test elettorale dopo il referendum

Da ilsole24ore.com 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Domenica e lunedì si svolgono i test elettorali in vista delle comunali, subito dopo il referendum. Il centrodestra punta su Reggio Calabria, mentre il campo largo si concentra su Venezia. A Salerno, il candidato di centrosinistra non ha simbolo del Partito Democratico. Le urne saranno aperte in due giornate consecutive, con i cittadini chiamati a esprimersi su diverse amministrazioni comunali. Nessuna modifica alle date di voto rispetto alle precedenti consultazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È il primo test elettorale dopo la sconfitta del centrodestra al referendum di marzo sulla giustizia. E servirà a fornire qualche utile indicazione sullo stato di salute della maggioranza. Nonché sulla competitività dello schieramento progressista fondato sull’asse Pd-M5s. Con due sfide in particolare sotto i riflettori: Venezia e Reggio Calabria, dove maggiori sono le possibilità di un cambio di colore di amministrazione. Con il centrosinistra che punta a conquistare il capoluogo lagunare dopo la fine del ciclo da sindaco di Luigi Brugnaro (per 11 anni alla guida della città). E il centrodestra che scommette sulla vittoria a Reggio Calabria, dove ha schierato 11 liste a sostegno di Francesco Cannizzaro, vice capogruppo di Forza Italia alla Camera, sostenuto anche da Azione. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

comunali domenica e luned236 test elettorale dopo il referendum
© Ilsole24ore.com - Comunali, domenica e lunedì test elettorale dopo il referendum
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Referendum: oggi l’insediamento dei seggi, domani e lunedì al voto Silenzio elettorale

Leggi anche: Ultimo giorno di campagna elettorale anche in 54 Comuni pugliesi ELENCO Al voto domenica e lunedì

comunali domenica e lunedìComunali, domenica e lunedì test elettorale dopo il referendumÈ il primo test elettorale dopo la sconfitta del centrodestra al referendum di marzo sulla giustizia. E servirà a fornire qualche utile indicazione sullo stato di salute della maggioranza. Nonché ... msn.com

comunali domenica e lunedìUrne aperte domenica 24 maggio e lunedì 25Al voto sei milioni di italiani (quasi il 15% del corpo elettorale nazionale) che tornano ad esprimersi per rinnovare i sindaci di circa 750 comuni. Sotto i riflettori 15 capoluoghi chiave per gli equ ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web