Domenica e lunedì si svolgono i test elettorali in vista delle comunali, subito dopo il referendum. Il centrodestra punta su Reggio Calabria, mentre il campo largo si concentra su Venezia. A Salerno, il candidato di centrosinistra non ha simbolo del Partito Democratico. Le urne saranno aperte in due giornate consecutive, con i cittadini chiamati a esprimersi su diverse amministrazioni comunali. Nessuna modifica alle date di voto rispetto alle precedenti consultazioni.

È il primo test elettorale dopo la sconfitta del centrodestra al referendum di marzo sulla giustizia. E servirà a fornire qualche utile indicazione sullo stato di salute della maggioranza. Nonché sulla competitività dello schieramento progressista fondato sull’asse Pd-M5s. Con due sfide in particolare sotto i riflettori: Venezia e Reggio Calabria, dove maggiori sono le possibilità di un cambio di colore di amministrazione. Con il centrosinistra che punta a conquistare il capoluogo lagunare dopo la fine del ciclo da sindaco di Luigi Brugnaro (per 11 anni alla guida della città). E il centrodestra che scommette sulla vittoria a Reggio Calabria, dove ha schierato 11 liste a sostegno di Francesco Cannizzaro, vice capogruppo di Forza Italia alla Camera, sostenuto anche da Azione. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Comunali, domenica e lunedì test elettorale dopo il referendum

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Referendum: oggi l’insediamento dei seggi, domani e lunedì al voto Silenzio elettorale

Leggi anche: Ultimo giorno di campagna elettorale anche in 54 Comuni pugliesi ELENCO Al voto domenica e lunedì

Comunali 2026, da Venezia a Enna sfida nelle città. Domenica e lunedì al voto oltre 6 milioni di italiani x.com

Comunali, domenica e lunedì test elettorale dopo il referendumÈ il primo test elettorale dopo la sconfitta del centrodestra al referendum di marzo sulla giustizia. E servirà a fornire qualche utile indicazione sullo stato di salute della maggioranza. Nonché ... msn.com

Urne aperte domenica 24 maggio e lunedì 25Al voto sei milioni di italiani (quasi il 15% del corpo elettorale nazionale) che tornano ad esprimersi per rinnovare i sindaci di circa 750 comuni. Sotto i riflettori 15 capoluoghi chiave per gli equ ... rainews.it